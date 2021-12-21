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富士康印度廠食物中毒爆示威 傳本週暫時停工

2021/12/21 18:21（12/21 18:35 更新）
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鴻海集團旗下富士康（Foxconn）的印度組裝廠員工先前走上街頭，抗議宿舍食物中毒事件。（圖取自twitter.com/tncpim）
鴻海集團旗下富士康（Foxconn）的印度組裝廠員工先前走上街頭，抗議宿舍食物中毒事件。（圖取自twitter.com/tncpim）
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（中央社印度清奈21日綜合外電報導）鴻海集團旗下富士康（Foxconn）的印度組裝廠員工先前走上街頭，抗議宿舍食物中毒事件。3名政府消息人士今天告訴路透社，工廠這週將暫時停工。

路透社報導，這座位於清奈市郊的工廠今天看來冷冷清清，僅有少數車輛停在工廠外，當中包括一輛警車。現場沒有工人進出，有2名守衛和數名保安人員駐守。

清奈市為首府的坦米爾那都省（Tamil Nadu）職業安全和健康管理局高層官員透露，「工廠從週六（18日）關閉，會持續停工到接下來的週日（26日）」。另兩名省政府高層官員也證實工廠將暫時停工消息。

3人因為未授權對媒體發言，均拒絕揭露姓名。

位於清奈市郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的蘋果iPhone手機組裝工廠，上週發生食物中毒事件，超過150名員工送醫治療。

食物中毒事件引發工廠工人與家屬上街抗議，示威者封鎖清奈到班加羅爾（Bengaluru）的重要幹道，時間長達數小時。數十人因為阻塞高速公路被捕，昨天獲釋。

坦米爾那都省康其普蘭（Kancheepuram）警方告訴路透社，暫時停工的決定，是由工廠管理層下令。

警方表示，工廠員工要求把這次食物中毒，以及廠內近幾個月來的其他問題，上報省政府的勞工管理單位。

富士康和蘋果公司無法立即回應。

這是蘋果公司在印度的代工廠，於一年內爆發的第2起示威。去年12月，蘋果公司代工廠、台灣緯創資通的印度南部廠房傳出數千名工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛，損失估計達6000萬美元。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1101221

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