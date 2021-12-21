馬來西亞洪患攀升至17死 馬來貘涉水逃難

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（中央社吉隆坡21日綜合外電報導）馬來西亞遭遇嚴重洪災，死亡人數攀升至17人，首相依斯邁沙比利為救災不力致歉。不僅人類失去家園，野生動物也難逃洪患侵襲，民眾拍攝到一對馬來貘在市中心涉水逃難。

網路媒體報導，一名推特用戶發布影片，可看到一大一小兩隻馬來貘，在車陣旁邊涉水逃難，據信影片拍攝地點是位於東部的彭亨州（Pahang）。

這名用戶寫道：「可憐所有野生動物，甚至牠們也失去了家。」

從影片可看到，一隻成年馬來貘走在前方，後面跟著一隻體型較小的馬來貘，可能是幼仔。兩隻馬來貘起初像是散步一樣慢慢走著，可能是因為來到不熟悉的地方而感到迷惘。

兩隻接著停頓了一下，隨後發足狂奔，消失在一片積水中。

部分推特用戶為這對明顯迷惑的馬來貘感到難過；有些用戶則本身感到迷惑，還以為牠們是貓熊或小象。

這場洪災造成人命與財產損失，死亡人數攀升至17人，並有超過6萬人流離失所。

路透社報導，馬來西亞當局今天警告，未來幾天恐怕還會有更多風暴與強降雨。馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）承認政府救災不力。

暴雨自17日侵襲大馬，造成8個州洪水氾濫成災，政府動員軍警和其他救難單位馳援。

但民眾與議員批評當局應變遲緩，有人受困洪水超過2天，救援才抵達。馬來西亞最富裕、人口也眾多的雪蘭莪州（Selangor）災情尤其慘重。

國營新聞頻道Bernama TV報導，首相今天坦承聯邦安全機構的協調應變能力不足。依斯邁沙比利表示，「我不否認（不足），未來將會改進」。

但他也說，「責任不僅在聯邦政府，還有州政府，以及處於前線的各縣」。

馬來西亞氣象局指出，隨著熱帶低壓朝馬來西亞北部4個州前進，未來幾天恐將迎來更多洪患。

氣象局聲明，「這可能為北部的州帶來持續性降雨與強風…導致低窪地區淹水」。

雪蘭莪州州務大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）聲明，雪蘭莪州的死亡人數今天攀升至17人，超過3萬人前往臨時避難所。

國家災難管理機構表示，截至今天，全國有將近6萬3000人流離失所。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101221