馬來西亞洪災逾5萬人撤離至少8死 政府挨轟救災不力[影]

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馬國遭遇多年來最嚴重的洪水襲擊，超過5萬人被迫離開家園，且至少有8人罹難。圖為雪蘭莪州民眾搭船撤離。（法新社）

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（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）馬來西亞官員今天指出，馬國在遭遇多年來最嚴重的洪水襲擊後，超過5萬人被迫離開家園，且至少有8人罹難。與此同時，民眾和反對黨議員批評政府救災不力。

馬來西亞自17日起遭暴雨侵襲，導致河流氾濫，洪水橫掃城鎮和村莊，切斷主要道路，許多駕駛被困在車中數小時。

根據官方數據，全國撤離人數今天攀升至約5萬1000人，受災最嚴重地區東部的彭亨州（Pahang）約有3萬2000人被迫離開家園。

馬來西亞人口最多的州雪蘭莪州（Selangor）也遭重創，此前當地極少發生洪災。位於馬國西部、全境環繞首都吉隆坡的雪蘭莪州是馬國最富裕地區。

大馬首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）說，雪蘭莪州一天之內降下了一個月的雨量，已部署數以萬計緊急服務人員和軍方人員協助救災工作。

馬來西亞國營馬新社（Bernama）報導，雪蘭莪州警方今天通報8人死於洪水。

雨勢到今天大致已停止，居民返回受損家園開始收拾。

影片來源：Bernama Official

雪蘭莪州當局在推特（Twitter）表示，州內數以萬計流離失所民眾已經移往臨時避難所；該州許多地區通訊遭中斷，目前尚不清楚還有多少人待救。

反對黨議員今天猛烈抨擊馬國當局救災反應緩慢。43歲雪蘭莪州居民雷姆利（Sazuatu Remly）告訴路透社，她與家人被困在家中超過2天，今天被朋友救出，「政府從沒來幫助我們，我們只得到我所照顧孩子的父母幫助」。

此外，馬來西亞製造商聯合會（FMM）會長蘇添來表示，財產、資產和產品的損壞以及生產中斷，對莎阿南（Shah Alam）和巴生港（Klang）地區產業造成衝擊。

蘇添來表示，許多工人無法上班或返家。他告訴路透社：「損失可能在數百萬令吉，但各公司只能在洪水消退後評估確切損失。」

他說，道路堵塞也嚴重影響倉庫和物流運營，預計將有出貨延遲的情況發生。

荷蘭晶片製造設備供應商BE Semiconductor在莎阿南的主要生產設施遭洪水影響，公司今天下調第4季度營收展望。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101220

影片來源：Bernama Official