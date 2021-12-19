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馬來西亞連日豪雨釀災 逾3萬人被迫撤離家園

2021/12/19 20:09（12/20 09:19 更新）
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馬來西亞自17日起遭受豪雨侵襲，多地出現嚴重洪災。（法新社）
馬來西亞自17日起遭受豪雨侵襲，多地出現嚴重洪災。（法新社）
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（中央社吉隆坡19日綜合外電報導）馬來西亞自17日起遭受豪雨侵襲，多地出現嚴重洪災。當局表示，今天全國共逾3萬人被迫撤離，其中多數都在中部；氣象部門也警告，中部部分地區雨勢預料仍將持續。

每年10月至翌年3月的年度雨季期間，馬國經常洪水為患，引發大規模疏散行動。17日早上開始下的傾盆大雨已造成河川氾濫，淹沒多個都會區並切斷主要道路，數千名駕駛因此受困。

根據一個政府網站，在馬國的16個州和聯邦直轄區中，8個災區共有近3萬名洪災受害者，其中逾1.4萬人在中部的彭亨州（Pahang）。

網站還顯示，今天早上，6個中部與東北部州的水位攀升至危險水準。

在本次受創最嚴重，同時也是人口最多的雪蘭莪州（Selangor），共有近萬人被迫撤離。位於馬國西部、全境環繞首都吉隆坡的雪蘭莪州是馬國最富裕的地區。

大馬首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）昨晚在記者會上表示，「現在雪蘭莪州有點混亂，其他州都會提早為雨季做好準備。但在雪蘭莪州，這幾乎是突然間發生…當地極少發生洪災。」

依斯邁沙比利今天也說，「昨天，雪蘭莪州一天的降雨量相當於當地1個月的降雨量。」

他承諾將迅速向災民提供援助，並提撥1億令吉（約新台幣6.6億元）初始資金，修復受損的房屋和基礎設施。

目前吉隆坡內外有數十條巴士路線被迫停駛，通往港口城市巴生（Klang）的火車也暫停營運。雖然有些地區雨勢放緩，但氣象部門警告，彭亨州部分地區的傾盆大雨預料仍將持續。

馬國數十年來最嚴重的洪災發生在2014年，當時約有11萬8000人被迫緊急撤離。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101219

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