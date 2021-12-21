中東情勢緊張 伊朗演習試射彈道與巡弋飛彈

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（中央社杜拜21日綜合外電報導）以色列揚言攻擊伊朗核設施，造成波灣地區緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台報導，革命衛隊今天在波斯灣軍演時發射彈道飛彈與巡弋飛彈。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）告訴國營電視台：「使用彈道飛彈對革命衛隊海軍來說是個新概念…（在演習中）他們以100%命中率精準擊中目標。」

據伊朗媒體報導，在這場20日開始的5天演習中，革命衛隊還同時發射5枚巡弋飛彈，並測試可各攻擊2個目標的武裝無人機。

伊朗宣稱其彈道飛彈射程可達2000公里，能到達死敵以色列和美國在區域內的基地。

伊朗當局昨天警告，將針對以色列的任何敵對舉動做出「毀滅性」回應，並堅稱其核子計畫是和平性質。

以色列一直強烈反對世界強權恢復2015年與伊朗達成的核協議。以國領導人長久以來一直揚言，倘若該國認定外交手段無法遏阻伊朗發展核武，就會逕行採取軍事行動對付伊朗。

一般認為，以色列是唯一擁有核武的中東國家。（譯者：施施/核稿：林治平）1101221