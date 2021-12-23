馬斯克稱售股行動幾乎完成 特斯拉股價勁揚

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（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在一個多月內賣出價值150億多美元（約新台幣4155億元）的持股後，他今天表示，自己的售股行動已「幾乎完成」。特斯拉股價應聲勁揚。

路透社報導，擁有億萬身家的馬斯克（Elon Musk）曾表示，他目標將持有的特斯拉（Tesla）股票出脫10%；但最近對於是否已完成目標，馬斯克的說詞反覆。

他21日接受保守派諷刺網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）訪問時說：「加上行使選擇權部分，我已賣出足夠股票來達到約10%（的售股目標）。我已經盡量說得很白。」

不過，馬斯克隔天又暗示自己可能還沒賣完。他在推特（Twitter）寫道，「這是假定已完成100億美元售股」，意指他預先已安排的選擇權相關賣股計畫。他隨後又發推文說：「還剩下少數幾份，但幾乎已完成。」

根據特斯拉依照美國防內線交易規定10b5-1於9月提出的計畫，馬斯克已行使明年期滿的股票選擇權，並已將其中一部分股票出售以支付稅金。

馬斯克經過一波售股後，仍持有約150萬股明年8月到期的特斯拉股票選擇權。

特斯拉股價今天勁揚7.5%，收在1008.87美元，使得公司市值剛好突破1兆美元。

馬斯克11月6日表示，如果推特網友同意，他會將持有的特斯拉股票出售10%。消息一出，原本徘徊歷史高點的特斯拉股價應聲大跌近1/4。

馬斯克昨天又賣了93萬4091股特斯拉股票，累計已脫手1477萬股，相當於他原本預計出售共約1700萬股的9成。

馬斯克21日受訪時，被問及是否因推特網友投票支持才出售股票，他回答自己「無論如何」都必須執行預計明年到期的股票選擇權，但他也說，他還出售額外的「增額股」來達到接近10%的賣股目標。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101223