法學者：政府對中政策過時 歐盟領導需立場堅定

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國智庫研究員朱利安投書世界報，批評法國對中國政策不清不楚，過時且不夠嚴厲，落後歐盟其他成員國。他呼籲，若法國要充分扮演歐盟領導角色，就須清楚表明對中立場。

法國世界報（Le Monde）今天刊登法國國際關係研究所（IFRI）亞洲政策研究員朱利安（Marc Julienne）的投書。朱利安認為，中國是21世紀法國與歐洲外交政策最大挑戰，即將接任歐盟部長理事會輪值主席國的法國，必須盡快定調面對中華人民共和國的政策。

「世界各國都在因應中國共產黨中央總書記習近平政策改變而採取行動，但法國卻沒有任何調整的跡象」。

文章分析，無論是鎮壓維吾爾族與香港、威脅台灣，或甚至言語攻擊法國議員、學者、媒體，法國政府都極少做出應對，且也僅在面對輿論壓力或國會質詢時才會有所反應。「換言之，政府主要還是把它當作對內危機溝通手段，而非國際政策重要議題」。

投書寫道：「我們的中國政策淪為看不明、聽不清，不僅過時也不夠嚴厲。政策永遠關於北京的經濟與貿易，敏感議題總是檯面下處理，或是交由歐盟（除了氣候）。」中國對歐盟成員國施壓日增，需要各國間更明確地團結表態，「就從輪值主席國開始」。

投書指出，立陶宛因11月設立「台灣」辦事處而惹怒中國，認為立國破壞「一個中國原則」，中國召回駐立國外交人員，接著截斷與立陶宛商業貿易。

許多歐洲跨國公司，包括法國企業，都因貨品經立陶宛出口而被扣留在中國海關。因此，文章表示，中國既不遵守國際承諾，同時還威脅許多與中國貿易往來的歐洲企業。

朱利安認為，從現實層面來看，作為歐盟的主要國家，法國不能在其他夥伴早就對中國採取更堅定與嚴厲姿態時，還落在後頭。不僅立陶宛拒絕向北京退縮，鄰國愛沙尼亞與拉脫維亞也是。

斯洛伐克與捷克也對中國與台灣有清楚的表態，剛出任捷克外交部長的利帕夫斯基（Jan Lipavsky）對中俄立場強硬，德國新外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也是同樣堅定。

身為智庫中國活動負責人的朱利安質疑，何以法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2小時的歐盟輪值主席國記者會中，連一次都沒提及中國，更沒有給出任何清楚的立場？

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甚至在抵制北京冬季奧運的問題上法國內部也不同調，教育與體育部部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）表明法國不會抵制的同時；外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）卻說法國要先和歐盟夥伴討論。

朱利安在投書中強調，並不是要巴黎全面反對北京，而是必須意識到不能再以10、20年前的方式面對中國。而歐盟部長理事會法國輪值主席任期是推動歐洲共同磋商中國議題的機會，不可錯過。（編輯：馮昭）1101223