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日方才要求整飭軍紀 沖繩美軍接連酒駕遭逮

2021/12/25 13:36
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（中央社東京25日綜合外電報導）日前爆發逾200例COVID-19大規模群聚感染的沖繩美軍基地漢森營，日本政府才剛因漢森營美軍在外酒駕要求對方整肅軍紀，沒想到今天又發生同基地美軍酒駕遭警逮捕。

日本「沖繩時報」報導，沖繩縣警局那霸警署今天表示，一名在沖繩美軍陸戰隊基地漢森營（Camp Hansen）服役的24歲下士，因為酒後騎乘輕型機車，被依違反道路交通法逮捕。

漢森營日前發生逾200人的COVID-19大規模群聚感染，讓沖繩縣政府等要求該營區所有軍人及文職人員禁止離營。

漢森營21日也發生所屬上兵酒駕遭沖繩縣警方逮捕案件，日本政府22日才剛向美方告知「強烈遺憾」，並要求美方整肅軍紀防止類似案件再發生，結果今天又發生酒駕案件。

這起酒駕發生在今天凌晨，漢森營下士酒後騎乘輕型機車行經那霸市區道路遭警方攔檢，酒測值是標準值約3倍。

警方表示，這名下士供稱雖有喝酒，但不認為有喝到會被逮捕的量。警方是在路上看到兩人未戴安全帽雙載騎乘輕型機車才上前攔查。

這名下士疑似從24日下午5時左右起，在那霸市內酒吧一路喝到25日零時前；同乘機車後座男性也是漢森營陸戰隊員，同樣有喝酒。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101225

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