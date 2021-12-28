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拜登簽署國防授權法 中：反對夾帶消極涉華內容

2021/12/28 16:44
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（中央社台北28日電）美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署國防授權法。法案將投注資金擴大太平洋嚇阻倡議，以面對中國競爭。中國外交部發言人趙立堅今天表示，反對美方藉有關法案夾帶通過「涉華消極內容」。

中國外交部28日下午舉行例行記者會，據澎湃新聞，趙立堅在回答相關提問時作上述表示。

趙立堅說，有關法案在本質上屬於美國國內立法。中方堅決反對美方借有關法案夾帶通過「涉華消極內容」或進行政治操弄，拿中國說事。

他並表示，中方敦促美方「摒棄過時的冷戰零和思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得將有關法案針對中國、損害中方利益的消極內容和條款付諸實施，不得損害中美關係大局和雙方在重要領域的合作」。

美國2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登27日正式簽署法案完成立法程序。

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這項法案除了提供五角大廈預算以維持美國軍力外，也預計投入71億美元擴大太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），作為美國在印太地區與中國戰略競爭之用，因應中國在區域的軍事行動，並強化與盟友合作。

法案中也指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1101228

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