日本疫情下迎新年 睽違兩年再現返鄉人潮

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本將迎接疫情下第2個新年，由於今年COVID-19疫情明顯趨緩，儘管東京出現睽違45年低溫，但未影響民眾返鄉意願，陸空交通人潮相較去年明顯增加，並從今天開始進入返鄉高峰。

日本TBS電視台報導，全日空及日本航空國內線訂位數都是去年的1.5倍以上；日本航空明天從各大都市飛往各地的航班，幾乎班班客滿。

日本電視台報導，日本即將迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後第2個新年假期，今天陸空交通開始進入返鄉高峰。

準備搭乘新幹線返回廣島老家的女性說，有兩年沒有回老家，雖然心裡也有擔憂的部分，但還是想讓長輩看看孫子。

雖然日本目前陸續確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例，但跟去年歲末年終時期相比，今年疫情已相對趨緩。

JR東海公司表示，東海道新幹線（主要往來東京站與新大阪站）從本月28日到2022年1月5日間的訂位率是去年約3倍，儘管今天部分「希望號」新幹線自由座乘車率超過100%，但真正返鄉高峰預估將在明天出現，而返回工作崗位的高峰預估落在2022年1月3日。

所謂的乘車率相當於擁擠率，是用搭乘人數除以乘載能力。一般來說，以新幹線為例，如果座位全部坐滿就是100%乘車率；在一般電車來說，則是指座位坐滿、站立的人可抓吊環及柱子，就是100%乘車率。

富士新聞網報導，受到今年冬季最強寒流侵襲，東京都市中心今天清晨最低溫為零下1.6度，以12月來說，是時隔45年再出現連3天最低溫低於零度的情況。

就在嚴寒的天氣中，JR東京車站今天迎接返鄉高峰。去年受到疫情影響，新幹線月台上僅有零零星星返鄉民眾，但今年新幹線月台已出現大量人潮。

從東海道新幹線對號座的訂位率來看，是2020年的約3倍之多，已恢復到疫情前約7成水準。

帶著小孩準備搭新幹線返回名古屋老家的女性說，兩年沒有回家了，父母親也很期待。相對於孩童期待玩雪的心情，父母親對大雪則充滿了不安。

從月台上的電子布告欄的車班資訊可知，已有新幹線班次受到大雪誤點。

準備返鄉的女性說，好像有積雪，能不能順利回到家讓人有點擔心，因為沒有特別做好禦寒準備，身上也沒有帶食物。

儘管各地這波降雪高峰已過，但接下來恐將又有新一波寒流來襲，靠日本海側地區在12月31日除夕夜到明年1月1日時，預料又將出現強降雪。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1101228