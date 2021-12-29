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俄羅斯關閉最知名人權團體 布林肯批侮辱人權

2021/12/29 17:06
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（中央社華盛頓/莫斯科29日綜合外電報導）美國國務卿布林肯28日譴責俄羅斯最高法院下令關閉國內最知名人權團體「紀念」（Memorial）的核心架構「紀念國際」，形容俄國此舉是對人權的「侮辱」。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）發表聲明說：「迫害『紀念國際』（Memorial International）與『紀念人權中心』（Memorial Human Rights Center），是對它們崇高使命及各地人權事業的一種侮辱。」

紀念人權中心是「紀念國際」的姊妹機構，也有被迫關閉的風險。

布林肯並提到，俄國最高法院作出裁定前，「一年來俄國獨立公民社會、媒體、民主活動家的空間不斷快速萎縮」。

最高法院28日禁止這個重要組織，堪稱俄國歷史的分水嶺，莫斯科一座法院29日另行審理「紀念人權中心」的案件。

檢方要求法院關閉這座中心，指控它除了違反「外國代理人」（foreign agent）相關法規外，也縱容「恐怖主義和極端主義」。

「紀念」1989年由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立，記錄了蘇聯在史達林時期的整肅行徑，也為政治犯和其他邊緣族群的權利奮鬥。

最高法院昨天對「紀念國際」的裁定引發國際譁然，美國、法國和歐洲理事會（Council of Europe）紛紛予以譴責。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1101229

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