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烏克蘭局勢緊張 拜登蒲亭將二度通話談外交方案

2021/12/30 09:07
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國官員表示，總統拜登明天將透過電話與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）討論外交解決烏克蘭危機之道，為下月的安全會談定調。

這將是兩位領袖不到1個月來第2次通電話。拜登12月初警告，若集結烏克蘭邊界的俄羅斯軍隊發動攻擊，蒲亭將面臨「嚴重後果」。

政府高官告訴記者，正在家鄉德拉瓦州享受新年假期的拜登將表示，「我們已對外交操作以及外交前進道路有所準備，但若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，我們也準備有所回應」。

「我們仍非常關切」烏克蘭邊界的俄羅斯部隊，華府「會想看到部隊回到他們平常的訓練區」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）證實將舉行這場電話會談，還說雙方會在俄羅斯時間明晚通話。

西方官員表示，俄國派出數以萬計部隊集結烏克蘭邊界，讓西方擔心2014年莫斯科奪取克里米亞半島、烏克蘭東部爆發親俄叛變造成超過1萬3000人喪命的事件重演。

為化解緊張情勢，美俄官員預定明年1月10日在瑞士日內瓦會面。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101230

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