佛奇籲拒絕跨年趴 預期Omicron病例1月底達高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國首席防疫專家佛奇警告美國人今年不要參加大型跨年活動，建議選擇規模較小的聚會，與打過疫苗與追加劑的親友相聚。他並預期全美Omicron感染病例將在1月底前達到高峰。

佛奇（Anthony Fauci）今天在白宮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變小組簡報會上告訴記者：「如果你在家裡跟家人待在一塊，與父母、小孩、祖父母相聚，每個人都打過疫苗與追加劑，風險雖不可能降至零，但染疫機率已經降低，我們認為應可持續進行團圓計畫，與打過疫苗與追加劑的親友在家中團聚。」

但佛奇又說：「如果你的計畫是參加有40至50人出席的跨年派對，有花俏的活動，每個人都會互相擁抱與接吻，互祝新年快樂；那麼，我會強烈建議今年不要這麼做。」

另外，佛奇也說，美國感染新變異株Omicron的病例可能會在明年1月底前達到高峰。

他告訴財經媒體CNBC：「由於我們國家幅員廣大，加上民眾接種疫苗與未接種疫苗的情況差異很大，可能再過2個多星期，也許在明年1月底前，全美的Omicron確診病例將達到高峰。」

此外，佛奇今天告訴有線電視新聞網（CNN），「至少還要等2個月」，5歲以下兒童才會獲准接種COVID-19疫苗。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Omicron肆虐下，美國COVID新增確診平均值來到史上新高。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，截至今天，7天的滾動平均病例數來到26萬5427例，高於2021年1月中寫下的25萬1989例紀錄。

耶魯公共衛生學院（Yale School of Public Health）教授佛曼（Howard Forman）告訴法新社，這個數字可能只是冰山一角，全美目前每天的感染人數「可能超過50萬」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101230