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日本疫情現復燃傾向 日相岸田疾呼跨年也要防疫

2021/12/30 12:22
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診501例，是睽違約2個半月來再次單日新增500例以上。日本首相岸田文雄呼籲今年底與明年初這段期間，應徹底做好防疫。

年底到年初是日本企業舉辦尾牙（忘年會）與新年會旺季，跨年連假期間也有許多民眾安排返鄉或出遊。

根據日本放送協會（NHK）統計，日本全境昨天新增確診501例，是睽違約2個半月以來再次單日新增500例以上，上一次單日新增逾500例是10月16日。

讀賣新聞報導，昨天的500多例確診病例中，包括機場檢疫新增103例創單日新高，東京新增76例、大阪61例。

東京都官員說，年底到年初這段期間內，民眾多了很多機會與平常少往來的人接觸，希望大家能徹底做好防疫措施。

日本首相岸田文雄昨天晚間也在社群平台上刊登影片表示，新變異株Omicron造成全球疫情擴大，呼籲民眾年底到年初參加尾牙、新年會，或是返鄉與旅行等，也不忘要常洗手、戴口罩，以及迴避密集人潮等，做好防疫工作。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101230

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