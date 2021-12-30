美11月貨物貿易赤字創新高 若疫情持續恐難好轉

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）由於消費性貨品進口在年末假期購物季之前創歷史高量，工業供應進口也增加，出口又在10月創高後下滑，美國11月貨物貿易赤字刷出新高紀錄。

路透社報導，經濟學家指出，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情遲遲不退，貨物貿易赤字恐維持在歷史高點。

美國人口調查與統計局（Census Bureau）數據顯示，11月貨物貿易赤字較10月的832億美元擴大17.5%至978億美元，打破了9月的970億美元紀錄，且可能打擊外界對貿易可能推升美國本季經濟1年多來首度成長的樂觀看法。

美國11月進口成長4.7%，其中工業供應進口最多，增加57億美元至632億美元；由於零售業者趕在耶誕節前將貨品上架，消費性貨品進口成長29億美元至將近670億美元。這兩部分均創歷史新高。

英國研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）首席經濟學家豪頓（Nancy Vanden Houten）表示，在2022年第一季，「若服務活動受限，Omicron變異株的出現可能進一步刺激對進口商品的需求」。

相對地，11月貨物出口下滑2.1%，除食品出口增加4.3%之外，普遍表現疲弱，主要是因工業供應縮減14億美元和資本財降低13億美元。

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COVID-19變異株Omicron蔓延快速，導致美國和全球本週染疫病例數迭創新高，若疫情衝擊到美國消費者在服務上的支出，並再度引發對進口貨品的需求，近期貿易赤字可能持續擴大。

對房市而言，Omicron也是一種下方風險。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）表示，同樣於今天公布的11月簽約待過戶成屋銷售數據意外下滑，雖然這些資料比Omicron擴散至美國的時間早，但這種高傳染性病毒株仍可能進一步抑制近期的房屋銷售。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1101230