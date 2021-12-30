更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
太空
新聞專題
太空2/65

伊朗：發射運載火箭 將3個研究裝置送入太空

2021/12/30 23:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）伊朗今天宣布，已利用衛星運載火箭將3個研究裝置送入太空。在此同時，美國和伊朗的非直接談判在奧地利進行，以圖挽救2015年核協議。

伊朗國防部太空部門發言人霍西尼（Ahmad Hosseini）說：「鳳凰號（Simorgh）運載火箭已將3個研究裝置送進太空。」

霍西尼並說，「這次發射的預期研究目標已經達成」；但他並未詳述這次研究的性質為何。

「這次是初步發射，我們將在不久的未來進行作戰發射。」

伊朗國家電視台播放火箭從一座沙漠發射台升空的畫面。電視台沒有透露火箭發射地點，但美國媒體這個月稍早曾報導，位於瑟姆南（Semnan）的伊朗太空中心正在為太空發射任務做準備。

伊朗2月曾宣布，已透過迄今「最強大」的固體燃料發動機，成功試射聖駒（Zoljanah）衛星運載火箭。伊朗當局表示，聖駒火箭能將衛星送入距離地面500公里高的軌道，有效載荷為220公斤。

美國與伊朗長期結怨，美方擔憂這種將衛星送至軌道的長程彈道技術也能用來發射核子彈頭。德黑蘭當局則否認美國這項指控。

伊朗去年4月宣布，已成功將第一枚軍事衛星發射進入軌道，先前數月多次試射都以失敗告終。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101230

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀