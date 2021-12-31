美國COVID-19病例激增 疾管局：避免搭遊輪旅行

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國因COVID-19病毒變異株Omicron快速擴散，每天新增確診病例攀達新高；疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，民眾無論施打疫苗狀況，都應避免搭乘遊輪旅行。

遊輪旅遊業之前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停擺數個月，6月間才恢復營運，如今再度受挫。

疾管局將COVID-19旅遊警示由第3級提升至最高的第4級，並指遊輪爆發COVID-19疫情。

疾管局對90多艘遊輪展開調查指出，即便是完整施打疫苗的旅客，也可能感染或傳播COVID-19病毒變異株。

嘉年華遊輪集團（Carnival Corp.）、挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ）及皇家加勒比集團（Royal Caribbean Group）聞訊股價下挫。

國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）表示，疾管局提升遊輪旅遊警戒等級，特別令人困惑，因為確診病例在所有船上旅客中，一直占非常少數。

疫管局說，已在遊輪上的旅客，在旅程結束後3天到5天內應進行檢測，並在14天內自我觀測COVID-19症狀。

Omicron變異株擴散，今天也持續影響著航空旅遊。根據世界航班追蹤網站FlightAware於美東時間13時13分所顯示資訊，出入境美國的國際航班及國內航班共計取消約1140班次，近9000個班次延宕。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1101231