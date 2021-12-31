路透：東歐COVID-19病歿人數突破100萬

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）與西歐相比，東歐目前感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的病例相對為少，但路透社統計，東歐的病歿數今天已破100萬大關。

路透社截至今天的統計數據顯示，通報單日最高染疫病歿數的5個歐洲國家中，有3個位於東歐，即俄羅斯、波蘭和烏克蘭。

東歐人口占歐洲39%，卻通報了歐洲染疫死亡病例的一半以上。東歐染疫身亡人數今天來到104萬5454例，全歐則為187萬3253例。

東歐國家包括白俄羅斯、保加利亞、捷克、匈牙利、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和烏克蘭。

Omicron變異株迅速傳播，西歐國家單日確診數已破紀錄，東歐目前檢測到的Omicron病例數相對為少。

波蘭昨天通報了794例染疫死亡個案，創第4波疫情的新高，不過由於耶誕節延遲通報，這個數字可能被放大了。

波蘭家庭醫學學院（College of Family Physicians in Poland）發言人蘇科斯基（Michal Sutkowski）說：「不幸的是，Omicron正在接近。它遲早會來的…屆時死亡人數恐怕會大幅增加。」

此外，根據俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）的數據和路透社的計算，俄國超車巴西，成為全世界染疫病歿數第2高的國家，僅次於美國。

「數據看世界」（Our World In Data）網站顯示，捷克和匈牙利擁有東歐最高的疫苗接種率，兩國近64%人口至少打了一劑疫苗；烏克蘭近33%人口施打一劑，接種率為該地區最低。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101231