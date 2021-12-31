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G73/105

日本產經2021年十大海外新聞 G7挺台灣上榜

2021/12/31 21:32
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本「產經新聞」今天回顧2021年十大海外新聞，面臨中國對台灣持續施壓，七大工業國集團（G7）6月在峰會公報中，首度強調台海和平穩定重要性，被列入年度十大海外新聞。

報導指出，除了G7在峰會公報中首度表明台海和平與穩定重要性外，美國總統拜登4月與日本首相菅義偉在白宮舉行會談後的聯合聲明，同樣明載台灣海峽和平與穩定的重要性，顯示美國與盟友決定「轉向支持台灣」。

被納入2021年十大海外新聞的還包括，針砭中國時政的香港「蘋果日報」在多名高層被捕、資產被凍結後，6月24日出版最後一份報紙，結束為期26年的營運。

此外，民主黨籍的拜登於今年1月20日就職成為美國第46位總統；美軍於8月30日撤離阿富汗，結束美國最長戰爭，塔利班奪回阿富汗政權；以及緬甸2月1日爆發政變，翁山蘇姬遭拘禁等新聞相繼上榜。

其他還有德國總理梅克爾（Angela Merkel）執政16年後卸任；中共第19屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）審議通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」等新聞。

洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平成為美國職棒大聯盟MLB年度最有價值球員獎（MVP）得主；日本高球選手松山英樹4月在美國名人賽（The Masters）歷史性封王，以及90歲的日裔美籍學者真鍋淑郎榮獲2021年諾貝爾物理學獎等日本人在海外榮耀，也登上年度十大海外新聞。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101231

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