國會暴動週年川拜各有動作 加劇美政治對立鴻溝

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統拜登6日將在國會遇襲屆滿週年這天，對美國民主面臨威脅提出警告；前總統川普則將重申大選被偷走的陰謀論。雙方不僅未彌合國內社會分裂，反讓政治對立鴻溝日益加劇。

拜登和副總統賀錦麗據報將在國會大廈內發表談話。川普鐵粉去年1月6日與執法人員爆發激烈衝突，強行闖入美國民主核心國會山莊，企圖阻止國會認證拜登勝選，時隔一年，與這起暴動事件相關的政治創傷仍未癒合。

拜登入主白宮的第一年就經常警告，美國政治自由正面臨「生死存亡」的威脅；時至今日，大多數美國人仍將政治自由視為理所當然。

國會將在6日這天舉辦一連串活動，拜登的主要盟友、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，這會是「艱難的一天」。拜登的演說將把上述警告提升至新的層級。

就在國會為拜登口中的「黑暗時刻」舉行守夜祈禱之際，川普將在他位於佛羅里達州的私人豪宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會。

川普欲傳達的訊息同樣容易預測。儘管輸給拜登超過700萬張普選票，在全國各地也輸掉一連串選舉官司，川普依舊宣稱2020年大選被偷走。

法新社提到，從移民政策到應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，川普從方方面面對拜登發起廣泛攻擊，而選舉舞弊是其中最具煽動性的指控，林林總總的批評看起來就像是川普尚未表態但準備要為2024年重新掌權而努力。

里契蒙大學（University of Richmond）法學院教授托比亞斯（Carl Tobias）說，這是「美國歷來前所未見」的行動。

他說：「從沒見過有哪位前總統為了詆毀他的繼任者和民主進程，付出這麼多努力。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110104