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菲律賓疫情加劇 首都馬尼拉及周遭加強防疫管制

2022/1/4 16:13
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（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓政府表示，由於COVID-19確診病例驟增，自元月5日起首都馬尼拉將加強管制，並涵蓋馬尼拉周遭超過1100萬的居民。

法新社報導，新年伊始，菲律賓的每日新增確診病例數創下2個月的新高。菲律賓衛生部門同時警告，未來數日染疫病例數將持續攀升，因當地此前已發現具高度傳染力的Omicron變異株本土病例。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）今天發表聲明說，「由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例驟增」，首都馬尼拉周遭的布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）及黎薩省（Rizal）已列入第3高等級警戒。

根據菲律賓當局所頒布、實施至1月中旬為止的更嚴格防疫限制，未接種疫苗的民眾除了購買日常必需品或活動筋骨外，不得外出。

此外，餐廳、公園、教堂及美容院將執行更限縮的人數管制，於此同時暫停實體授課及有肢體接觸的運動項目。

這道更嚴格的防疫管制令，是繼馬尼拉進入第3級警戒後隔天生效。

根據菲律賓政府發布的數據，馬尼拉大都會約莫70%的民眾已完整接種疫苗，不過全國完整接種疫苗的人口比例不滿5成。

菲律賓衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）：「我們的初步估算是，假設…Omicron的傳染力是Delta的8倍，（確診病例數）將在1月底達到高峰，屆時我們將目睹這個數字超過Delta的峰值。」

維赫利還表示，即使目前醫療院所仍未人滿為患，不過近日確診病例驟增後，衛生部研判，全國1億900萬人口都處於「高風險」。

菲律賓實施更嚴格防疫管制前，自12月3日確診病例減少以來，一直處於第2級的防疫警戒，也就是放寬餐廳與室內場所的人數上限，以及有限度恢復實體授課。

菲律賓累計確診病例超過280萬，死亡病例超過5萬1000人。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1110104

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