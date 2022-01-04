胡志明市酒吧舞廳關8個月 即將開業拚經濟

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越南胡志明市裴院（Bui Vien）步行街是當地著名的酒吧街，疫情期間，整條街僅少數餐飲業者能繼續營業，但夜幕下人潮不復見，服務生站在路邊等客人上門。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年1月4日

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南經濟樞紐胡志明市10日起將重新允許酒吧、舞廳、KTV營業。這些行業在官方要求下，已經因應防疫關閉了8個月。

綜合越南媒體報導，胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）今天宣布這一訊息。

這些業者獲准經營後必須遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，例如保持社交距離等。

越南今年4月下旬爆發最新一波COVID-19本土疫情，胡志明市約500家的KTV、酒吧、舞廳等相關業者過去8個月因配合防疫政策而關閉店面。

胡志明市文化體育局表示，如今這些業者獲准恢復營業，將有助滿足大眾的娛樂需求，同時也能促進觀光與經濟復甦。

為了符合現行的防疫要求，所有酒吧、KTV、舞廳的工作人員必須完整接種疫苗或是曾感染COVID-19但已康復。消費者也必須已完整施打疫苗、自COVID-19康復或72小時內的篩檢結果為陰性。

胡志明市2021年11月16日曾允許電影院、酒吧、按摩店、夜總會等恢復營業，但2天後政策髮夾彎，再度下令除電影院外，前述其他行業都要關閉。

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此外，越南政府已批准胡志明市以及平定省（Binh Dinh）自1月起在疫苗護照架構下重新接待國際旅客。迄今，越南已經允許7省市對國際旅客開放，但旅客必須參加特殊的套裝行程。

在胡志明市與平定省之前，越南政府自11月中旬起陸續允許廣南省（Quang Nam）、廣寧省（Quang Ninh）、堅江省（Kien Giang）、慶和省（Khanh Hoa）、峴港（Da Nang）重迎國際旅客。（編輯：韋樞）1110104