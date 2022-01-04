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賽普勒斯人均感染率全球最高 當局將加強防疫管制

2022/1/4 21:41
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（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞4日綜合外電報導）賽普勒斯當局今天會商實施新的防疫管制措施，以遏止攀升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率。賽國目前人均感染率全球最高。

法新社報導，賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）將會晤科學顧問討論防疫措施，當中可能包括新學期延後開學，管制教堂聚會。按照希臘東正教的儒略曆（Julian calendar），元月6日是重要節日主顯節（Epiphany），這個位於地中海的島國即將舉辦各項慶祝活動。

猶如其他歐洲國家，因傳染力強的變異株Omicron導致確診病例驟增，賽普勒斯遭逢疫情重創。

據法新社統計，過去7天，賽普勒斯的感染率創全球最高，每10萬人中有2505人確診，其次是丹麥的2117，接下來分別是愛爾蘭的1946，希臘的1762與法國的1680。

賽普勒斯人口約百萬，上週連續5天每日新增確診病例創紀錄，跨年當天更是高達5048例，3日略減至5024但與高點相差無幾。

預料賽普勒斯當局將在明天宣布新的防疫措施，可能將針對夜店、娛樂場所及家庭聚會加強管制。

截至目前為止，賽國政府無意考量第4度全國封城，不過今天加強機場的入境管制，再度重創賽普勒斯仰賴觀光業的經濟。

凡是入境者必須出示離境前48小時以內的PCR篩檢證明，並要求旅客抵達機場得自費做PCR檢測。

此外，當局下令，各公司行號必須維持40%的人力居家遠距上班，同時各場館消費者只能就座不准跳舞。

接種疫苗者須出示24小時內的篩檢陰性證明，才能進入夜店、室內場館及參加婚宴，不過已注射加強劑者不受此限。

各醫療院所禁止探病，運動場館原本可容納75%的觀眾降至50%。

衛生部長哈吉潘特拉斯（Michalis Hadjipantelas）上週告訴記者，Omicron變異株是目前社區感染的主流病毒株，8成的確診病例因感染Omicron。

自從去年疫情爆發全球大流行以來，賽普勒斯的確診病例累計17萬7721例及641死，死亡病例中包括3日的兩死。

所有公共場所不論室內及室外，年滿6歲強制戴口罩，注射兩劑疫苗的員工必須每週篩檢，並且禁止未接種疫苗者進入飯店、酒店、旅館等場所及夜店。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1110104

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