德國反壟斷當局開始審查谷歌 為打擊反競爭鋪路

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國反托拉斯當局聯邦卡特爾署宣布，判定Google與母公司Alphabet規模已達標準，應歸類為「對市場具有關鍵影響力」的公司。此舉旨在為當局打擊反市場競爭行為鋪路。

聯邦卡特爾署（Federal Cartel Office，FCO）署長孟特（Andreas Mundt）透過聲明表示：「這是非常重要的一步，因為聯邦卡特爾署可根據這項決定，針對谷歌（Google）的特定反競爭行為採取應對行動。」

FCO今天表示，該機構已就Google的個資使用方式以及Google News Showcase新聞平台產品展開廣泛調查。他們同時也在考慮將調查進一步擴及亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和臉書（Facebook）母公司Meta。

根據今年初生效的新規定，FCO可以禁止具有特定市場權重的公司採取不利市場競爭的做法。

歐盟執行委員會曾於2017年指控Google濫用搜尋引擎優勢地位，並以反壟斷法對該公司祭出24億歐元（約新台幣748億元）罰金，歐盟普通法院已於去年11月駁回Google的上訴，並維持裁罰。（譯者：施施/核稿：林治平）1110105