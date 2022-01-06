美德外長聲援立陶宛 強調各國有外交政策自主權

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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美國國務卿布林肯今天與德國新任外長貝爾伯克會晤，聚焦中俄挑戰。布林肯會後表示，立陶宛僅因擴大與台灣合作，就遭中國霸凌，強調各國都有權在不受脅迫之下，決定自身外交政策。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年12月初接任德國外長，她今天進行上任後首次訪美行程，上午與布林肯（Antony Blinken）在國務院會晤，談論俄烏邊境緊張及中國問題，兩人在會後共同召開記者會。

談到中國挑戰，布林肯表示，中國對德美兩國的共同價值及世界上有助促進穩定、繁榮與自由的法律、規章及協議造成巨大挑戰，他與貝爾伯克皆認同在中國議題上進行跨大西洋合作有其重要性。

布林肯特別提及中國脅迫立陶宛一事。他指出，中國政府試圖霸凌人口少於300萬的立陶宛，這是德美兩國當前迫切關切的議題；北京只因立陶宛選擇擴大與台灣合作，就要求歐美企業停止使用立陶宛生產的元件製造商品，否則將無法進入中國市場。

布林肯說：「這不只攸關立陶宛，而是關係到世上各國都應要能在不受此類脅迫下，決定自身外交政策。」

布林肯強調，美國會與包含德國在內的盟友夥伴合作，透過強化自身經濟韌性、確保供應鏈多元化、對抗任何形式經濟脅迫的方式，起身抵抗來自中國的這類恐嚇。他也承諾，美方會與盟友持續齊力對抗中國明目張膽的人權侵犯作為，在全球促進普世人權。

貝爾伯克呼應表示，中國議題在過去幾天與幾週時間，成為德美對話固定討論議題。對德國來說，他們很清楚在重要全球問題與挑戰上，例如氣候變遷或疫情，要靠與中國合作才能解決；但同一時間，他們也必須堅定不移地捍衛自身價值。

她說，德國新政府專注於共同中國政策及美歐緊密合作，認為這相當關鍵與重要。

至於她本人是否相信新疆正上演種族滅絕，以及德國與歐盟能如何支持立陶宛，貝爾伯克指出，歐洲必須口徑一致，清楚點名人權侵犯情事，因為這些作為應受到調查。

貝爾伯克表示，德國政府支持歐洲提議，認為涉及強迫勞動與重大人權侵犯的產品不應進入歐洲市場。面對立陶宛事情也是一樣，「身為歐洲人的我們，團結與立陶宛站在一起」。（編輯：陳正健）1110106