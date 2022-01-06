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應對疫情不力挨轟 美聯邦監獄管理局長自請退休

2022/1/6 16:29
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國聯邦監獄管理局今天表示，局長卡瓦哈（Michael Carvajal）已決定自請退休。卡瓦哈的表現受到外界批評，包括應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不力。

路透社報導，在新局長就任前，卡瓦哈將繼續擔任現職。

卡瓦哈在聯邦監獄管理局服務30年。2020年2月，時任總統的川普（Donald Trump）任命卡瓦哈為局長，負責領導這個收容13萬5000名以上聯邦囚犯的機構。

監獄管理局的防疫作法使卡瓦哈承受到國會參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）兩黨議員施壓，包括缺乏充分篩檢。

迄今已有近4萬2000名人犯和近9000名局內工作人員染疫康復，另有275名聯邦人犯和7名管理局人員病故。

參議院司法委員會民主黨籍主席杜賓（Dick Durbin）去年11月要求，將卡瓦哈解職，原因包括他「未能保護局內人員和囚犯免於染疫」。

杜賓今天表示：「卡瓦哈辭職可使監獄管理局有機會建立心懷改革的新領導階層。」監獄管理局不願談論此事。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110106

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