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放假使疫情加劇 墨西哥病歿數恐破30萬大關

2022/1/6 21:58
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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）受到Omicron變異株與大致毫無限制的旅遊活動影響，墨西哥的疫情在放假期間加劇，病歿人數恐在本週突破30萬大關，成為全世界病歿人數排名第5的國家。

路透社報導，墨西哥在放假期間迎接許多美國遊客，導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數上週暴增1倍以上，來到2萬例。由於確診數迅速增長，墨西哥32個州當中，有11州決定，本週不會恢復學生到校上課。

傳染性強的Omicron變異株入境，使去年秋季因廣泛施打疫苗而一度紓緩的疫情逆轉。

有些墨西哥人說，大家在放假期間放鬆了警覺性。

墨西哥市一名53歲的計程車司機說：「（去年）12月 以來，很多人開始外出，也有很多人不再戴口罩。如果我們自己不照顧自己，政府也不會照顧我們。」

根據統計，截至5日，墨西哥記錄有案的病亡人數為29萬9805人；但官員指出，這個數字可能遠低於實際病故人數。

另一項政府數據顯示，截至去年12月中，與COVID-19「相關」的病故人數為45萬2000人，而低估病亡人數的原因可能在於篩檢不足。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）分析，在全球疫情最嚴重的20個國家中，墨西哥的死亡率（死亡數對比確診數）最高。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110106

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