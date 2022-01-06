綁匪眼中肥羊 3名中國工人奈及利亞遭擄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉哥斯6日綜合外電報導）奈及利亞警方今天表示，持槍分子在奈國中部與安全部隊爆發衝突後，綁架了3名興建水力發電大壩的中國工人，並造成兩名當地員工喪生。

為索取贖金而作案的奈及利亞犯罪集團，經常以某些地區基礎建設工程的外籍工人作為下手目標。

奈及利亞尼日州（Niger State）警方發言人艾比歐頓（Wasiu Abiodun）發表聲明說，疑似武裝綁匪4日下午襲擊中國水利水電建設集團公司在尼日州施工地點的「工人，包括一些中國工人和當地人員」，當時這些工人正在興建一座輸電線塔。

艾比歐頓說：「配屬在這座設施的警察戰術小組與匪徒槍戰，救回了4名外籍工人，其中一人和兩名當地人員受到槍傷。」

「槍戰進行當中，有3名中國工人在奔跑逃命時遭到綁架。」

聲明中說，兩名受傷的當地員工後來在醫院過世。

奈及利亞中國工作人員過去數月間多次淪為匪徒下手目標，他們工作地點都是上百億美元的基礎建設工程，包括採礦、鐵路、機場和公路。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110106