大雪亂東京至少215人傷 車輛受困航班取消

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京都昨天受到大雪影響，部分路段因路面結凍造成車輛無法動彈，甚至有駕駛人與乘客被迫夜宿車上；已知至少215名民眾在雪中滑倒受傷，部分空中交通也被迫取消。

日本電視台報導，東京截至今天上午7時積雪8公分，最低氣溫僅攝氏零下3.5度，是2018年1月26日以來，時隔約4年再度出現低於零下3度的低溫；埼玉縣甚至有地區低溫來到零下8度。

朝日新聞報導，包括東京都在內1都3縣的首都圈昨天降下大雪，許多車輛受困東京都內的首都高速中央環狀線。

東京都足立區的江北系統交流道到板橋區的板橋系統交流道約6公里區間，不少駕駛人及乘客直到今天上午為止，已在車內受困逾10小時；車輛受困狀況已在上午7時45分左右解除，這段區間已恢復通行。

警視廳與首都高速道路公司表示，車輛大規模受困高速公路的主因，是前方車輛動彈不得所致；首都高速道路公司派遣職員前往現場，分配瓶裝水、食物及攜帶式尿袋等物品給駕駛人及乘客。

警視廳表示，受到大雪影響，東京都內發生多起交通事故，截至今天上午6時止，撥打110的事故通報已逾1200件，其中至少有90件發生在高速公路及付費道路上。

讀賣新聞報導，東京消防廳表示，東京都從昨天到今天上午9時止，由於降雪造成路面結凍，已知有215人滑倒受傷，傷者年齡從9歲到97歲，所幸皆為輕傷。

日本放送協會（NHK）提到，東京都今天上午仍維持零度以下低溫的嚴寒天氣，部分地區路面可能結凍。

在空中交通部分，截至今天上午9時止，全日空往來羽田機場到大阪及福岡等地，已有9個航班被迫取消；茨城機場因為跑道結凍，天馬航空（Skymark Airlines）已有5個從茨城機場起降的航班被迫取消或已取消。

在陸上交通方面，首都圈部分鐵道雖然發生誤點，但整體來說都正常行駛。

首都高速道路公司表示，截至今天上午8時止，首都高速道路仍有部分區間暫停通行。

連接東京灣填海地與千葉方面的東京門戶大橋，昨晚因路面結凍發生車輛動彈不得的狀況，最多一度逾百輛車受困。

警員今天凌晨3時30分左右前往現場發放瓶裝水及麵包給約百名受困駕駛人；雖然目前受困狀況已幾乎解除，但仍有一輛卡車無法動彈，大橋目前仍暫停通行。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110107