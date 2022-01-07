COVID-19重創秘魯 近10萬兒童家庭破碎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社秘魯首都利馬6日綜合外電報導）秘魯政府今天表示，該國有近10萬兒童，面臨雙親中至少1人或主要照顧者因COVID-19病逝的困境。秘魯的染疫致死率世界排名第1。

秘魯婦女部部長杜然德（Anahi Durand）引用發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上的數據說：「很不幸，我們國內有近9萬8000名兒童，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，失去他們的父親、母親或監護人。」

根據法新社依據官方數據所做的分析，秘魯有全球最高的人均染疫死亡率，即每百萬秘魯人中，就有6000多人在感染COVID-19後喪命。

秘魯政府目前向1萬8000多個家庭，每兩個月提供約50美元的撫卹金。

杜然德希望將補助擴大到心理及教育層面，讓8萬3000多名兒童及青少年受惠。

杜然德表示，在目前制度下，有個關鍵的問題，就是許多家庭缺乏申請補助的必備文件。

她解釋說：「許多家庭來找我們，希望獲得撫卹金，但他們沒有染疫死亡證明。在第1、2波疫情時，人們染疫死在家中，他們不符條件取得死亡證明。」

人口有3300萬的秘魯正經歷第3波疫情；自疫情2020年初在全球爆發以來，秘魯已有200多萬例確診病例以及20萬2900多人染疫喪命。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110107