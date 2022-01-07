新版身分證標註法英雙語 法蘭西學院大怒喊提告

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國地位崇高的法蘭西學院成立近400年來恐將首度興訟行政機關，原因為新版國民身分證全部欄位都以法英雙語標註。學院認為此舉違憲違法，但民眾對此看法兩極。

這是前所未聞的行動，自1635年成立至今，負責保護規範法國語言文化的「法蘭西學院」（Academie Francaise）史上首度企圖以法人身分對法國政治與行政機關提告，原因就是首批已於去年8月上路的新版法英雙語國民身分證。

法蘭西學院常任祕書德安柯斯（Hélène Carrère d’Encausse）在費加洛報（Le Figaro）5日刊登的專訪中表示，學院一直透過發言與新聞稿對此表達抗議，如今該說的都說了，「我們已採取另一種形式介入」。

法國2021年最新版國民身分證配有電子晶片與QR碼，上面語言不僅有法文，也有英文。從標題「身分證」，到「姓」、「名」、「性別」、「生日」、「文件號碼」、「身高」等所有欄位皆為法英雙語。

法蘭西院士稱此舉「荒謬」，並指控已違反規定法文為行政文書使用語言的憲法第2條以及1994年行政文書法，法條寫道：「共和國的語言為法文」。

費加洛報寫道，根據歐盟2019年6月20日通過條例中的第3.3條規定，「文件中，『身分證』一詞除了發證成員國的官方語言外，需至少以另一個歐盟官方語言標註」。

換言之，除證件名稱外，法規並無要求翻譯所有欄位。但法國選擇證件所有欄位皆為雙語。去年4月消息公布後不久，德安柯斯和院士維杜（Frédéric Vitoux）即投書媒體反對此舉，並將之形容為「魯莽」。

身為歷史學家的德安柯斯過去也曾是歐盟議員，她表示，「以歐盟為藉口推動雙語身分證，將會傷害重要原則，也就是法文是法蘭西共和國的語言」，她同時也質疑選擇英文為另一語言的決定。

不過費加洛報指出，英文是歐盟國家共同決定。義大利和波蘭跟隨法國範例，選擇翻譯全部欄位；西班牙選擇只以英文翻譯證件名稱；德國則是全部欄位皆有德、英、法三種語言。

為此，法蘭西學院已委託律師事務所，致函總理卡斯特克斯（Jean Castex），依照最高行政法院（Conseil d' Etat）1999年判決中若法規在簽訂時為違法可撤銷的解釋，要求卡斯特克斯撤銷相關法令與行政命令。

總理與負責的內政部目前都尚未對來函做出回應。

法蘭西學院表示，若兩個月內沒有滿意答覆，將向最高行政法院提起訴訟，依照司法行政法，對部會與國家主管機關所發布的法令提出訴訟，以審視法國翻譯全部身分證欄位是否違憲違法。

巴黎索邦大學公共法教授凱西亞（Paul Cassia）強調，即使法蘭西學院勝訴，由於不溯及既往原則，已發出的身分證也不會改變，只有判決之後的會被修改。

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對於法蘭西學院揚言提告的舉動，法國民眾看法兩極，辯論發酵。法籍歐盟議員柯拉德（Gilbert Collard）反對全欄位雙語，並推特上寫道：「我的認同是法國，不是英國的，更遑論身分證！」右派共和黨（LR）參議員霍塔尤（Bruno Retailleau）則質疑，「為何要抹去讓我們驕傲和全國團結的事物？」

大部分網友卻表示支持雙語身分證，覺得法蘭西學院此舉十分荒謬，並說「英文是共通語言，這只是會讓旅行簡單一點，是好事」；也有網友要法蘭西學院去做更有意義的事。更有人貼出德國、義大利、荷蘭等的雙語或多語全欄位翻譯身分證，表明此舉再正常不過。（編輯：黃自強）1110107