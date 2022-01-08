土耳其被美掐住 巴基斯坦找北京買攻擊直升機

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因土耳其遲遲拿不到發動機的美國許可，據稱巴基斯坦將放棄向土國購買T129攻擊直升機，回頭與中國洽購直10出口型（Z-10ME）。圖為珠海航展上的直10。中央社記者陳亦偉攝 111年1月8日

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（中央社新德里8日綜合外電報導）巴基斯坦2018年外購攻擊直升機時決定捨中國而就土耳其的T129，但土耳其遲遲拿不到發動機的美國許可，如今巴基斯坦將放棄T129，回頭與中國洽購直10出口型（Z-10ME）。

航空新聞網站Aviacion Line引述多個消息來源指出，巴基斯坦武裝部隊三軍公共關係（Inter-Services Public Relations of the Pakistani Armed Forces）秘書長證實，他們已取消與土耳其的合約，正向中方洽談採購Z-10ME攻擊直升機。

巴基斯坦2018年與土耳其航太工業（Turkish Aerospace Industries）簽約購買30架T129攻擊直升機，價值約15億美元，卻因機上所配LHTEC T800-4A發動機拿不到美國出口許可，出現重大延宕。

LHTEC T800-4A是CTS800發動機的衍生型，由美國的漢威（Honeywell）與英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）共同研製。T129上配備2具發動機。

菲律賓同在2018年向土耳其採購6架T129，在獲得美國出口許可後，據稱首架已於上月交付。報導指出，摩洛哥、伊拉克與奈及利亞也表達採購T129的興趣，但只要土耳其不改用國產或他國發動機，T129的外銷就會被採購國與美國間的外交關係好壞所羈絆。

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據直10製造商中航技進出口有限責任公司官網所載，Z-10ME是一款6噸級的中型先進攻擊直升機，具有晝夜作戰能力，可攜帶空對地、空對空飛彈、火箭彈等多種武器，機上還有一挺機砲。能有效打擊防禦工事、裝甲移動目標及敵方直升機等空中目標。

Aviacion Line指出若能完成採購，巴基斯坦將是Z-10ME的第一個出口國。巴國也是中國殲10C戰機出口型（J-10CE）的第一個外國客戶，用以對抗印度外購的法製飆風（Rafale）戰機。（譯者：陳亦偉）1110108