賽普勒斯6.6強震 土耳其與以色列都有感

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（中央社尼柯希亞11日綜合外電報導）地中海島國賽普勒斯西岸外海今天凌晨發生規模6.6地震，目前沒有立即傳出傷亡或災損。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起規模6.6的地震發生在格林威治時間01時07分，震央在賽普勒斯波利斯鎮（Polis）西北西48公里。

美國地質調查所表示，這次地牛翻身不僅賽普勒斯全國都感受得到，土耳其、以色列和黎巴嫩也有感。

距離震央130公里遠的首都尼柯希亞（Nicosia）建築物晃動，少數還醒著的人連忙跑到街上。居民告訴法新社：「好恐怖，整棟大樓不停搖晃，我以為它永遠停不下來。」

不過，美國地質調查所在初步評估中表示，這起地震造成傷亡和災損的可能性不高。

歐洲地中海地震中心（EMSC）測得的地震規模為6.5，震源深度51公里。

賽普勒斯位於次級地震好發區，但這類規模的地震並不常見。

近年來最大地震是1996年的規模6.8強震，在沿著西岸的巴福斯（Paphos）地區造成兩人喪生。

1953年一場規模6.3地震奪走40條人命，摧毀數以百計民宅，大多集中在巴福斯地區。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110111