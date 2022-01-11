化解邊境衝突 烏克蘭再提議烏法德俄會談

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（中央社基輔11日綜合外電報導）西方國家與俄羅斯這週密集舉行會談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天也呼籲法國、德國與俄國共同召開峰會，化解烏克蘭衝突。

澤倫斯基10日與歐洲外長會面後發表聲明，「是時候達成實質共識，終結這場衝突，我們已經準備好在4國領導人召開的最新一場峰會中，做出必要決定。」

他沒有說明「決定」的內容，但稱昨天會談中也有提及降低烏克蘭邊境的緊張情勢。莫斯科當局目前在烏克蘭邊境附近集結約10萬大軍。

澤倫斯基和蒲亭2019年在巴黎的和平會談首次會面。那次會談由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）也與會。但會談未能化解2014年克里米亞危機後，基輔與親俄羅斯分離主義勢力之間爆發的衝突。

在西方斡旋下，烏克蘭與俄國曾在2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署和平協議，但俄國指控烏克蘭屢次破壞協議。

烏克蘭曾多次要求重啟四方峰會，並提議由澤倫斯基和蒲亭直接會面，但都遭到莫斯科拒絕。

烏克蘭緊張情勢近幾個月持續升高，美國和其歐洲盟友指控俄羅斯威脅入侵前蘇聯國家烏克蘭。莫斯科則稱派兵是為了免受西方侵略，尤其是北大西洋公約組織（NATO），並要求美國及其盟友讓步。

一系列外交活動本週在歐洲舉行，以化解烏克蘭邊境緊張情勢。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）和美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）10日率先在日內瓦舉行會談，但未獲得突破。

俄國代表與北約12日將在布魯塞爾會談，並於13日在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。

俄羅斯副外長葛魯希科（Alexander Grushko）今天對俄羅斯媒體表示，俄羅斯和北約的關係到了「見真章」時刻。

他說，「毫不誇張，我們和這個聯盟的關係已經到了見真章的時刻。」

莫斯科要求美國和北約做出一系列安全保證，堅稱北約曾經承諾不會往東擴張。

針對布魯塞爾會談，葛魯希科說，「我方的期待完全務實，我們希望能就歐洲安全的重要基本問題，展開認真且深刻對話。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110111