南美洲熱浪 氣溫可能高達攝氏50度

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）強烈熱浪本週襲擊南美洲中部，可能導致阿根廷、烏拉圭和巴拉圭氣溫飆升到接近攝氏50度，由於大量炎熱乾燥空氣，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）高溫可能達40度。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，自10日以來，南美洲中部已出現高溫，阿根廷巴塔哥尼亞地區的聖安東尼奧奧斯特市（San Antonio Oeste）氣溫攝氏42.8度，曼多薩省（Mendoza）進入紅色警戒狀態。

今天阿根廷首都布宜諾斯艾利斯預測最高氣溫37度，但當地時間下午4時左右溫度達40度，創下1995年以來最高紀錄。

巴西南大河州氣象局（MetSul）預測，未來幾天阿根廷最熱的地方氣溫應該在攝氏45至47度之間；烏拉圭氣溫在41至43度之間。

南大河州邊境城市烏拉圭亞那（Uruguaiana）未來幾天氣溫最高可達42度；州首府快樂港（Porto Alegre）的氣溫可能超過40度。

根據1910年以來的官方數據，南大河州最高溫度是1917年和1943年夏天分別在阿萊格雷特市（Alegrete）和賈瓜勞市（Jaguarão）測到的42.6度。

巴西國家氣象研究所（Inmet）氣象學家巴伊亞（Olivio Bahia）說，已飽受缺雨之苦的農產業更加受到高溫摧殘，影響植物生長，甚至燒毀農作物。

此外還有森林火災和停電的風險。例如烏拉圭，今年初已出現西部大火，白三杜（Paysandú）和黑河（Río Negro）地區約3萬7000公頃土地被燒毀，是烏拉圭史上最大森林火災。

阿根廷當局也發出警告，布宜諾斯艾利斯和其他城市可能出現電力供應危機。單單今天，首都就有11個區的70萬用戶斷電。能源缺乏與阿根廷水力發電廠供應的河流高需求和低水位有關。

根據南美氣候學專家、南大河聯邦大學（UFRGS）極地氣候中心成員梅爾（Éder Maier），當前的熱浪是受到在阿根廷和巴西之間停滯的乾熱氣團引起的結果，抑制雲層的形成，因而提高溫度並降低空氣濕度。

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目前在南美洲發生的也可歸類為「複合性極端氣候」。根據巴西聖保羅大學（USP）氣象學家暨大氣科學教授狄亞斯（Pedro Leite da Silva Dias），熱浪與最近幾週在巴伊亞州（Bahia）和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發生的大雨有關，高氣壓阻止降雨向南移動，導致它們停留在巴西東北部和東南部地區。

迪亞斯說，大氣是相連的，異常現象永遠不會孤立地發生。反聖嬰現象（La Ninã）不僅有助於增加熱浪的強度，還會延長熱浪持續的時間；過去60年來，氣溫顯著上升，全球暖化無疑是解釋熱浪強度增加的潛在因素。（編輯：郭中翰）1110113