米蘭跨年成惡夢 警方追查多名女子遭趁亂性侵案

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（中央社米蘭12日綜合外電報導）義大利北部城市米蘭（Milan）跨年夜驚傳集體性侵案，警方在15名年輕男子和3名未成年男孩被指認疑似涉案後，已在米蘭和杜林（Turin）展開搜捕行動。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和「每日郵報」（Daily Mail）報導，目前共有9名女性出面表示自己在米蘭主教座堂廣場（Piazza del Duomo）慶祝跨年時遭到攻擊。

義大利警方利用監視器和路人提供的影像畫面來找出嫌疑人。

警方透過聲明表示，昨天的搜捕行動目標是幾名年齡介於15到21歲之間的年輕男性和少年，透過錄影畫面和目擊者證詞，他們被指認在米蘭涉及性侵、搶劫或加重傷害。

檢警表示，已知跨年夜在米蘭的中央廣場發生3起攻擊案，涉案者不是外籍人士就是北非裔義大利人。調查人員認為有超過9名年輕女性遭到攻擊，正試圖追查其他受害人。

在其中一起事件中，一名19歲女子和朋友一起慶祝跨年，卻於凌晨1時30分左右遭到一群年輕人襲擊。這名女子的友人設法脫逃，但她自己卻遭受攻擊將近1分鐘，後來才得救。

另外兩名德國年輕女學生則被人推到路障旁侵犯；還有一名女孩在廣場附近的街上遭到攻擊。

其中一名遭攻擊的20歲德國女子表示，在煙火和現場音樂聲下，她們遭到數十人趁亂攻擊。她向義大利安莎通訊社（Ansa）說：「我意識到他們在摸我，我們想逃，但他們人太多了。」

這名女子說，她的友人跌倒後，她突然感覺到有人對自己上下其手。從網路上流傳的影片裡，可見這兩名女子試圖掙脫。

她們遭到圍困、無處可逃，只能隔著路障呼救，此時那群男人伸出鹹豬手扒衣，據說企圖強暴兩女。

當時雖有警察在執勤，但這名德國女子抱怨，警方並沒有給予什麼幫助，當她們試著用英語解釋時，他們也聽不懂。

這些控訴讓人回想起德國科隆（Cologne）6年前跨年夜發生的攻擊事件。

2016年元旦這天，科隆主教座堂（Cologne Cathedral）附近發生強暴、性侵和搶劫事件，多達千人左右涉案，其中多為北非裔。

科隆警方事後遭控未對這些攻擊案做出回應。時任總理梅克爾（Angela Merkel）後來稱這些攻擊案「令人髮指」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110113