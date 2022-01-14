北韓14天內3度射飛彈 或不滿美制裁行動

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）南韓軍方表示，北韓今天向東方發射不明飛行物體，可能是今年以來第3次發射飛彈。這次發射距上一次僅短短3天，南韓輿論分析，這次行動可能是對美國制裁北韓武器計畫表達不滿。

南韓合同參謀本部今天下午2時47分左右向媒體發送簡訊，稱北韓向東方發射不明飛行物體，但未提及詳細資訊。但這次發射飛行物體為短距離飛行，很有可能為彈道飛彈，南韓軍方正在進行詳細分析。

日本防衛省及海上保衛廳也表示，北韓發射推測為彈道飛彈的飛行體，向周邊海域船隻發出警戒令。

韓聯社報導指出，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）在當地時間12日剛宣布制裁6名涉及大量殺傷武器及彈道飛彈開發計畫的北韓人；北韓外務省今天上午對此表示，若美國最終還是採取這種敵對態度，「我們也不可能不採取更強烈的應對方式」。

北韓外務省透過官媒中央通訊社（KCNA）報導表示，美國這種制裁行動是對北韓合法自衛權的挑釁，主張強化國家防衛能力是主權國家的合法權利，「我們是不會放棄自己的正當權利」，並批評美方說法是「強盜邏輯」。

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報導分析，今天的發射行動很有可能是針對美國制裁措施，也有意見認為，不同於5日及11日都在清晨發射，北韓今天選在大白天進行發射，是為了要讓各方清楚看見北韓擁有的武力。

韓聯社也引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士指出，美國軍方在北韓11日發射聲稱為極音速飛彈的物體後，初步遙測情報曾一度顯示該枚飛彈可能直接命中阿拉斯加的阿留申群島或西部的加州海岸，不過這枚飛彈最終落在中國與日本之間的海域。（編輯：黃自強）1110114