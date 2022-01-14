15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

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美國德州少女蘿斯（圖）出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化。她的家人14日在社群媒體宣布她辭世消息。（圖取自facebook.com/AdaliaRose）

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）美國德州少女蘿斯（Adalia Rose）出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老阿嬤，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。家人今天在社群媒體宣布她辭世消息。

全球不到500人罹患早衰症，這種急遽衰老的疾病讓患者平均壽命僅13歲。

影片來源：Adalia Rose

儘管罹患這種罕見疾病，蘿斯的正能量讓她在社群媒體累積大量粉絲，YouTube多達291萬人訂閱她的頻道，Instagram也有將近38萬名追隨者，影片中她樂於分享穿搭、美妝與舞蹈。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，蘿斯的家人今天稍早告訴粉絲，她已於昨天辭世。家人在Instagram發布聲明說：「蘿斯已於2022年1月12日晚間7時解脫。有別於她的悄然降臨人世與離世，她感動了數以百萬計人，在認識她的人心中留下深刻印記，如今她不再痛苦，正隨著她喜歡的音樂翩翩起舞。」

蘿斯的母親帕蘭提（Natalia Pallante）2018年告訴「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald），蘿斯出生沒幾個月醫師就覺得這孩子「不太對勁」。她說：「她剛出生就看起來像滿月的小孩。醫師對於她的生長不太樂觀。」

帕蘭提表示，蘿斯在3個月大時被診斷出罹患「早衰症」，不久後她的外觀也起了很大變化，像是開始落髮、血管明顯以及皮膚變得很薄等各種衰老症狀。

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她表示，蘿斯成長過程中當然也有掙扎，有時候也會說「希望和別人看起來一樣」或「做其他人能做的事」，但她隨即就會自我解嘲，像是「誰需要頭髮啦，我有很多頂假髮，我就能每天頂著不同髮型」。

帕蘭提說：「蘿斯完全改變了我的人生，我雖然不到憤世嫉俗，但我沒有善待自己，不夠心存感恩，直到她出生，我才了解生命的意義。」（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110114