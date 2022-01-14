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緬甸迫害洛興雅案下月開庭 翁山蘇姬遭撤換

2022/1/14 22:10
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（中央社達卡/海牙14日綜合外電報導）向國際法院提告緬甸的西非國家甘比亞司法部長今天告訴路透社，國際法院下個月將就洛興雅種族滅絕案召開聽證會，擔任緬甸最高代表的翁山蘇姬遭到撤換。

甘比亞代表伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）57個成員國，向國際法院（ICJ）控告緬甸違反1948年防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention），於2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，造成數千人喪命，約74萬名洛興雅人因此逃至鄰國孟加拉。

緬甸預料將於2月21日的新一輪公開聽證會上，對國際法院的管轄權提出質疑。

甘比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）表示：「混合型聽證會將於2022年2月21日舉行。」他並表示，於2019年聽證會擔任緬甸國家代理人的翁山蘇姬遭到撤換。

受到疫情影響，混合型聽證會當中，部分人士親自與會，部分則採線上遠距方式參與。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110114

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