日本男子稱遭職場霸凌 縱火燒物流倉庫

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本「日立物流西日本」一間倉庫去年發生延燒6天的大火，警方調查發現火災是遭人縱火，被逮捕的犯嫌供稱因為被同事施暴不想一起工作，才會縱火燒倉庫。

位於日本大阪市此花區北港綠地的「日立物流西日本」倉庫2021年11月29日發生大火，由於倉庫內易燃物多且對外窗太少，導致消防單位滅火困難，大火延燒6天才被撲滅。

日本讀賣新聞報導，犯嫌是在2021年11月29日上午8時35分到45分左右縱火，這次面對警詢時供稱「因為被同事施暴不想一起工作才會縱火」。

日立物流公司表示，並未掌握到犯嫌遭同事施暴的事實，將調查是否屬實。

日本放送協會（NHK）報導，警方在火災後調閱監視錄影器查看影像，並持續調查從業人員，認定當時在倉庫執勤的19歲派遣社員疑似在一樓縱火，今天依縱火罪逮捕。

這間倉庫占地逾3萬8000平方公尺，火勢延燒6天才被撲滅；雖然當時倉庫內有約130位員工，所幸無人受傷。

犯嫌縱火後到大阪市西淀川區另一處倉庫執勤，且這處倉庫14日也發生紙箱燃燒火災，在接受警方詢問時，犯嫌供稱這兩起火災都是自己縱的火。

犯嫌供稱，用打火機在此花區倉庫縱火，不想跟同事一起工作，希望能分開工作才會縱火。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110115