日本郵貯銀行存硬幣加收手續費 神社籲香油錢改用紙鈔

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本郵政公司旗下的郵貯銀行今天起對客戶使用硬幣存款、轉帳等交易收取手續費，造成不少商店與收到許願零錢的神社衝擊，已有神社呼籲民眾香油錢改用紙鈔。

日本放送協會（NHK）報導，受到低利率等收益環境惡化的影響，日本大型銀行與地方銀行相繼對硬幣交易收取手續費，許多民眾轉至日本郵貯銀行交易硬幣，導致郵貯銀行成本不斷膨脹，郵貯銀行決定今天起也跟進，對客戶使用硬幣存款、轉帳等硬幣交易收取手續費。

郵貯銀行收取硬幣交易手續費的多寡不是依據交易金額，而是交易的硬幣「枚數」，且臨櫃交易與ATM交易費用不同。

臨櫃交易50枚硬幣以內免收手續費，但從51枚起收取550日圓以上的手續費；ATM則是不論枚數都要收費，交易1枚到25枚都收110日圓，51枚起為330日圓起跳，反而比臨櫃便宜。

因近期日本在一般消費上推動行動支付等無現金交易，這項措施衝擊的主要是商店與收取香油錢的神社。

富士新聞網（FNN）報導，5日圓硬幣在日語中有「結緣」的諧音，但現在許願投入5日圓硬幣反而造成神社困擾，不少神社罕見的呼籲民眾改用紙鈔許願。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1110117