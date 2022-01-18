全球性調查：疫情期間民主國家信任度創新低

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）一項全球性民意調查顯示，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處理，全球民主國家民眾對政府的信任度創新低，並對經濟普遍感到悲觀。

路透社報導，最新公布的「愛德曼全球信任度調查報告」（Edelman Trust Barometer）顯示，多個專制國家，尤其是中國的評價反而攀升。這份報告20年來持續調查數以萬計民眾對他們的政府、媒體、企業與非政府組織的信任度。

調查結果也凸顯，雖然民眾對於企業履行社會公平的承諾持保留態度，但因企業於研發疫苗與調整遠距上班及零售模式等扮演重要角色，仍維持全球性高度信賴水準。

總部位於美國紐約和芝加哥的愛德曼公關顧問公司（Edelman）於去年11月1日至24日調查28個國家的民眾對政府的信任度，受訪者超過3萬6000人。執行長愛德曼（Richard Edelman）表示：「民主國家的確出現信任崩潰瓦解。」

愛德曼說，一切都要從「你對經濟有信心嗎？」開始說起，並稱，民眾對於疫情或自動化導致的失業感到非常擔憂。

去年德國民眾對於政府機構的信任度減少7個百分點，降至46%，跌幅全球最大，其次是澳洲降6個百分點來到53%，荷蘭也降了6個百分點來到57%，韓國降5個百分點來到42%，美國也降5個百分點至43%。

反觀民眾對於中國機構的信任度增加11個百分點，攀升至83%，阿拉伯聯合大公國增加9個百分點增至76%，泰國也增加5個百分點至66%。

調查另顯示，疫情期間，全球最富裕國家斥資數以兆計美元振興方案來支撐經濟，卻無法賦予民眾持久信心。

在日本，只有15%民眾認為，他們與家人5年後會過得更好，針對這個問題，其他大多數民主國家則是介於20%至40%間。

而中國則是將近2/3民眾對於經濟前景感到樂觀，80%印度民眾深信5年後會過得更好。

愛德曼表示，中國民眾對於政府信任度提升不只與對經濟的看法有關，還有中國政府頒行的政策比較不會朝令夕改，尤其是在防疫措施方面。

愛德曼最新的調查結果與近年來的調查趨勢一致，也就是對於資本主義、政治領袖及媒體的幻滅益增。

這次調查對「假新聞」的擔憂也創下歷來高點，全球3/4受訪者擔憂，假新聞被「當作武器」，而在社會各界的恐懼中，如今氣候變遷成為僅次於失業的重大憂慮 。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110118