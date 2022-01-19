斯洛伐克學者：與立陶宛站在一起 抵抗北京施壓

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（中央社記者林育立柏林18日專電）長年觀察歐中關係的斯洛伐克學者師馬杰分析說，近年斯洛伐克積極強化對台關係，未來可能跟立陶宛一樣，面臨中國對跨國企業的施壓，呼籲斯洛伐克與立陶宛站在一起，抵抗北京對歐盟的攻擊。

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík）今天在斯洛伐克重要媒體「方向報」（SME）評論說，自從立陶宛讓台灣成立名為台灣的代表處以來，中國採取前所未見的方式，向與中國貿易的跨國企業施壓，例如強迫德國汽車零件大廠馬牌集團（Continental）停用立陶宛製造的零件。

師馬杰指出，中國的作法是對歐盟核心的攻擊，挑戰貨品自由流動的單一市場，既然是整體的問題，歐盟有必要一起回應，不然將暴露對外部攻擊缺乏抵禦力的弱點。

去年起，斯洛伐克強化對台關係，在司法、經貿、研發領域加強合作，開始受到中國的壓力，師馬杰認為斯洛伐克與中國和台灣的關係，與立陶宛類似。

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師馬杰指出，斯洛伐克對中國的出口表面看來總額很低，但計入間接出口，斯洛伐克經濟命脈汽車工業對中國市場就有一定的依存；中國也可以跟對付立陶宛一樣，在斯洛伐克決定與台灣拓展關係時，對汽車工業和投資斯洛伐克的德國企業施壓。

因此，師馬杰呼籲，斯洛伐克應該與其他歐盟成員國一起支持立陶宛，盡一切可能緩和立陶宛與中國的衝突，中國這次如果沒有感受到阻力，未來就會繼續用同樣方式對付其他歐盟國家。（編輯：陳政一）1110119