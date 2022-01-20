拜登：若2024拚連任 副手仍為賀錦麗

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，若自己2024年再度投入總統大選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）會是他的競選搭檔。

拜登在就職一週年記者會上表示：「她會是我的競選搭檔。」

賀錦麗去年12月中旬表示，自己和拜登尚未討論過2024年總統大選；當時外界臆測，拜登如果選擇不再參選，她可能也不會角逐白宮。

賀錦麗接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）訪問，被問及79歲的拜登再次參選的可能性時，賀錦麗說：「我沒在想這件事，我們也沒討論過。」

法新社和路透社報導，賀錦麗是美國史上首位女性亞非裔副總統，最初被視為是拜登理所當然的接班人。

但負面媒體報導稱賀錦麗辦公室功能失調、副總統一職定位不明、她接下少數族群投票權和美墨邊境移民危機等棘手任務所遭遇的挫折等，都讓她的光環逐漸黯淡。

但拜登今天力挺賀錦麗在投票權議題上的處理方式，說：「我確實安排她來負責。我認為她做得很好。」

拜登正在施壓國會通過兩項重大法案，用以擴大選民投票管道、升高各州變更投票法的難度，並保障選務官員免受不當影響。

民主黨人士和投票權維權人士稱，鑒於共和黨試著限制投票權，非裔和拉丁裔選民首當其衝，有必要以上述措施做出回應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登一再堅持自己2024會拚連任，即便屆時他將81歲高齡。拜登已經是美國史上年紀最長的總統，但健康情況良好。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110120