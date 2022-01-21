遭控發布猥褻內容 新加坡網紅恐為此坐牢引熱議

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（中央社新加坡20日綜合外電報導）英國社群平台OnlyFans以成人內容聞名，在此擁有數千名訂閱者的新加坡男子泰塔斯．劉也靠發布裸照及影片營利，但他去年12月被星國當局逮捕，並遭控「播送猥褻內容」。

根據新加坡刑法，以電子方式播送任何猥褻內容、參與播送這類內容的事業或從中獲利皆屬違法行為。泰塔斯．劉（Titus Low）則是第一個在星國面臨起訴的OnlyFans創作者。

法律事務所That.Legal執行長馬克．鄧（Mark Teng）表示：「就法義上而言，（這意味）即使是經各方同意，傳送自身裸照是違法的。」

泰塔斯．劉案件在新加坡引發轟動，使部分人開始討論此案對星國OnlyFans創作者意味著什麼，也讓各界議論發布自身清涼照之舉是否該在新加坡被定罪。

英國廣播公司（BBC）已聯繫OnlyFans，但尚未取得回覆。

22歲的泰塔斯．劉6個月前才開始成為OnlyFans創作者，在此之前，他說自己一直難以維持生計，但允許用戶買賣原創內容的OnlyFans讓得以他經濟獨立。

泰塔斯．劉告訴BBC：「以我的情况來說，這是成年人之間的兩廂情願，所以我不認為（在OnlyFans上）會有任何問題。」

泰塔斯·劉表示，5名警察去年10月到他家沒收了他的手機、iPad和OnlyFans帳號詳細資訊；警方稱他們接獲舉報，泰塔斯．劉涉嫌透過其OnlyFans帳號傳播猥褻內容。

泰塔斯．劉被警告不要再登入該帳號，並警告他若違反，恐構成刑事犯罪。

不過，警方表示，泰塔斯．劉重獲帳號權限，繼續發布猥褻素材，並開設另一帳號。

警察11月2日再次登門，沒收泰塔斯．劉的備用手機和帳號；12月29日，泰塔斯．劉被告知他要去警局報到。

泰塔斯．劉說：「他們告訴我，我將被起訴且遭逮捕…（並）給我戴上手銬，把我關進監獄。」

被控兩項罪名的泰塔斯．劉若遭定罪，他透過兩個OnlyFans帳號傳送猥褻素材，最高可判處3個月徒刑，未能遵守不使用帳號的命令，則最高可判處6個月徒刑及新幣5000元（新台幣10萬3000元）罰款。

泰塔斯．劉被捕一事讓新加坡OnlyFans創作者社群備感擔憂。

用戶名為LucyToday的創作者估計，新加坡有約100名本地創作者，並表示他們也害怕遭逮捕。她並說，在沒人受到傷害下，政府將性方面行為視為犯罪，令人非常沮喪。

新加坡管理大學法律學系副教授陳慶文（Eugene Tan）說，在被投訴之前，新加坡創作者大致上似乎能產製內容，警方不會「對社群媒體平台進行侵入式監控」。

陳慶文並表示，新加坡當局不太可能起訴在各方同意下發送裸體內容的個案，尤其是情侶之間。但他也說：「製作、播送和分享猥褻素材被廣泛認為不符合新加坡的道德標準和規範。」

被問及未來是否有任何修法計畫時，星國內政部一名發言人表示：「政府會定期審查我國法律，以確保它們繼續滿足社會需求。」

泰塔斯．劉表示，他將專注在YouTube等其他社群媒體網站上發布內容，直到收到判決結果。泰塔斯．劉表示，若自己遭定罪，將會使星國創作者退縮並轉往地下活動。（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1110121