俄亥俄州史上最大民間投資 英特爾建廠拜登喊讚

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（中央社華盛頓/俄亥俄州哥倫布21日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾今天宣布投資200億美元在俄亥俄州興建一座新半導體設施。美國總統拜登讚揚這是歷史性投資案，也藉機力推他的「美國製造」政策。

美聯社報導，英特爾（Intel）這次的計畫是俄亥俄州史上最大規模的單一民間投資案，媲美1977年讓本田汽車（Honda Motor）落腳俄亥俄州中部建廠的協議，本田如今在當地僱用1萬4000多人。

●英特爾建兩座晶圓廠 預定2025投產

英特爾表示，預定興建的兩座晶圓廠將支援旗下處理器系列，以及新的晶圓代工業務－製造其他公司設計的晶片。現有生產大量由客戶設計晶片的代工業者主要在亞洲，目前是台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）執牛耳。

兩座晶圓廠位在俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）東郊利金郡（Licking County），預計將創造至少3000個就業機會，許多是高技術職缺，以及7000萬個營建就業機會。英特爾和俄亥俄州及地方官員今天說，新廠將有助供應商和合作夥伴額外新增上萬就業機會。

英特爾預定今年動工，2025年底投產。公司也將加碼投資1億美元在教育管道，協助新設施培育人才。去年剛就任英特爾執行長的季辛格（Pat Gelsinger）說，未來10年總投資額可能達到1000億美元，因為還會再新增6座工廠。

季辛格在白宮說：「這將是我們40年來第一個新的生產地點，占地近1000英畝（約400公頃），將成為一座巨型晶圓園區。」

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾去年曾宣布投資200億美元在亞利桑那州興建兩座新廠。路透社當時報導說，英特爾這項策略將直接挑戰台積電與韓國的三星電子（Samsung Electronics）。

英特爾也在爭取歐洲補貼，以在歐盟國家某處建造一座大型工廠。法新社報導，英特爾似乎會選在德國建廠。

英特爾上個月表示，將投資71億美元擴大在馬來西亞的產線。英特爾在愛爾蘭、以色列、越南及中國等地也有工廠。

●拜登政府加強美國製造

法新社提到，拜登正敦促製造業者將產線移回美國。從吸塵器、電視機到汽車等所有產品，美國一度是製造其中關鍵晶片的領頭羊。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球面臨晶片短缺問題。

全球供應鏈問題凸顯半導體的根本重要性，以及過度依賴進口的風險。由於疫情擾亂導致許多半導體工廠關閉，特別是在亞洲，造成全球晶片短缺，影響汽車和電玩等各式產業。加上需求激增造成瓶頸，迫使企業放慢生產速度，並導致價格飆升。

由於疫情凸顯產業對進口的依賴，各國政府已開始關注確保半導體的供應，特別是美國和歐洲國家。過去多年來相關製造都已轉移到成本較低的亞洲國家。地緣政治緊張局勢也扮演一定的角色。

拜登今天讚揚英特爾的投資計畫。他在白宮說：「這是在美國及對美國勞工的真正歷史性投資。」「是美國史上數一數二大的半導體製造投資。」

白宮在聲明中讚揚英特爾宣布投資，但也感嘆美國「失去優勢…我們過去30年在全球半導體製造業市占率從37%下滑到僅12%」。

拜登政府希望在國內半導體研究和生產上投資520億美元。聯邦參議院去年批准相關法案，但仍有待眾議院通過。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110122