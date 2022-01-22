加強對中競爭力 裴洛西：眾院提案強化晶片生產

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）為配合美國拜登政府擴大國內晶片生產，國會眾議院議長裴洛西今天表示，眾院即將提案，加強美國相對中國的競爭力，並增加聯邦政府在半導體產業的支出。

路透社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在寫給民主黨眾議員的一封信中表示：「眾議院即將提出自己的競爭力法案。」

在裴洛西宣布這項消息僅數小時前，美國半導體業巨擘英特爾公司（Intel）表示，將對俄亥俄州2座新建晶片廠投資200多億美元，以配合一項大規模生產計畫，而這項計畫未來數年可能會得到聯邦政府注資。

鑒於汽車和電腦所需晶片短缺已造成供應鏈瓶頸惡化，美國總統拜登（Joe Biden）政府正努力勸使國會通過經費，以協助促進美國晶片生產。

拜登表示：「我希望國會立即通過這項法案並送到我桌上，為了我們的經濟競爭力和國家安全，讓我們這麼做吧。」

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美國國會參議院去年通過「美國創新暨競爭法案」（U.S. Innovation and Competition Act），其中520億美元用以提高美國半導體生產，並授權支出1900億美元來加強美國的科技和研究實力，以利與中國競爭。

裴洛西在發給民主黨籍眾議員的信中表示：「眾院這項法案將大幅增加我們對晶片的投資、強化我們的供應鏈並改善我們的研究能力，還有其他許多重要的條款。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110122