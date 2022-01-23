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布吉納法索軍營傳槍響 國防部長否認總統遭拘禁

2022/1/23 19:32（1/23 19:40 更新）
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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社布吉納法索首都瓦加杜古23日綜合外電報導）西非國家布吉納法索首都在內多處軍營傳出槍響，政府今天駁斥軍方接管傳聞。國防部長辛普雷將軍否認總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）已遭拘禁。

辛普雷（General Bathelemy Simpore）也表示，士兵開槍的動機目前仍不明。

布吉納法索政府發言人邁加（Alkassoum Maiga）發表聲明稿指出：「社群媒體上的資訊可能會讓民眾以為軍方已經接管。政府證實部分軍營傳出槍響，但駁斥這項（遭接管的）消息，並呼籲民眾保持冷靜。」

路透社記者表示，首都瓦加杜古的桑古爾拉米扎納軍營（Sangoule Lamizana）傳出激烈槍響，這座軍營是陸軍參謀部所在，同時也是一處軍事監獄，囚禁了參與2015年流產政變的士兵。

路透社記者之後看到士兵在營區對空鳴槍。目擊者也通報在瓦加杜古以北約100公里卡雅（Kaya）的一處軍營也傳出槍響。

西非和中非國家政府對於政變高度警戒，因為過去18個月來，非洲的馬利和幾內亞相繼政變成功。去年查德總統德比（Idriss Deby）和叛軍作戰傷重不治後，由軍方接管政府。

布吉納法索當局本月稍早逮捕12名疑似共謀反對政府的士兵。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110123

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