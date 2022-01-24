美下令駐烏克蘭外交人員家屬離境 歐盟暫不跟進

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）美國考量俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅升高，下令駐烏克蘭大使館人員家屬離境。歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則說，歐盟暫不跟進。

波瑞爾今天對媒體表示：「我們不會跟進，因為我們不知道有何明確理由。但（美國）國務卿布林肯（Antony Blinken）會告訴我們。」波瑞爾即將與歐盟成員國外長們會談，布林肯也將以線上形式與會。

波瑞爾表示，「協商正在進行」，還說他認為沒有理由要人離開烏克蘭，「除非國務卿布林肯給我們一個能合理解釋此舉的資訊」。

美國稍早在聲明中表示：「由於俄羅斯軍事行動威脅持續存在，美國國務院2022年1月23日授權直接聘請的僱員自願離境，並下令駐基輔大使館符合資格的人員家屬離開。」聲明還提到：「烏克蘭境內的美國公民現在應考慮利用商業或其他私人交通工具選項離境。」

但美國國務院官員強調，駐基輔大使館仍維持開放，這項宣布不構成撤離。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110124