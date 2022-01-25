油價高漲 日本1/27起首動用補助平抑汽油零售價

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（中央社東京25日綜合外電報導）國際油價衝高，日本政府今天宣布，因國內汽油平均零售價超過每公升170日圓（約新台幣41.9元），本月27日起首度啟動補助上游煉油業者，以平抑汽油零售價。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，經濟產業大臣萩生田光一上午在內閣會議後的記者會上宣布上述政策。

日本政府為了平抑油價，罕見的制定政策對上游煉油業者提供補助，財源為2022年度的追加預算，預定實施至今年3月；啟動補助條件為國內平均汽油零售價超過170日圓，最多每公升補助5日圓。

日本昨天的汽油平均零售價為每公升170.2日圓，達到補助條件，將於煉油業者對零售業者調整批發價的本月27日起實施補助，是日本首度實施油價補助。

這次補助價格包括超過170日圓的0.2日圓，以及預計本週內將上漲的原油價格3.2日圓，合計每公升補助3.4日圓，補助對象包括汽油、柴油、燈油等民生用油。

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萩生田光一表示，油價在各地的價格雖有差異，但相信補助措施可抑制價格上漲；這項補助政策的實施期間到今年3月，不過2023年度起（日本會計年度為2023年4月開始）原油價格仍有可能持續高漲，將繼續討論相關對策，盡可能降低對國民生活的影響。

報導指出，日本汽油零售價上次每公升超過170日圓是2008年9月，與本次時隔約13年4個月。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110125